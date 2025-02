Nachrichten AUF1 vom 17. Februar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Angst vor den Bürgern – Unterdrückten Faeser und Söder die Todesmeldung aus München?

+ Nach Messer-Amok in Villach: Dieser Mann hielt das Opfer in seinen Armen

+ Alex K. (14) ist das Todesopfer von Villach – so trauert Österreich

+ Nach dem Terror: Jetzt fordert das System Massenüberwachung und Verbote

+ mRNA-Krebs-Spritze: Milliarden in Behandlung von Krankheit stecken – die selbst verursacht wurde!

+ Impfstoff-Sicherheit & Schadensmeldungen: Das will Gesundheitsminister Kennedy nun umsetzen

+ USA: Nun soll der Covid-Impfzwang fallen – kein Geld mehr für Schulen mit Impfpflicht!

+ Gedenken an Bombenterror: Tausende Dresdner trauern um Opfer vom Februar 1945

+ Digitalzwang für Lehrer – Ex-Grüne Madeleine Petrovic: „So sicher nicht!“

+ Russlands Außenamtsspecherin: EU-Kriegstreiber bei Friedensgesprächen unerwünscht

+ Gefahr für Friedensgespräche: NATO-Ukraine-Zentrum eröffnet in Polen

+ Hinter den Kulissen: ÖVP für Massenmigration und gegen Corona-Aufarbeitung

Quelle: AUF1