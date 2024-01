Kayvan Soufi-Siavash (Ken Jebsen): "Das wird diesmal richtig brutal!"

Stefan Magnet trifft Kayvan Soufi-Siavash. Dieser sagt: "Propaganda ist das mächtigste Werkzeug innerhalb moderner Gesellschaften." Und alles läuft auf ein großes Finale hinaus. Was WEF, NATO und Co. planen ist kein Spiel. Wenn wir jetzt nicht aktiv werden, wird es Krieg geben. Und diesmal, so der Medienmacher Soufi-Siavash im Interview, "wird es richtig brutal".

Derzeit tourt der ehemalige Macher von KenFM durch Deutschland und Österreich (https://soufisticated.net) und hält Vorträge: "Die Macht der Propaganda." Er erklärt, warum für ihn Corona kein Zufall war und er warnt, dass wir derzeit auf Bürgerkrieg und Krieg programmiert werden. Video anschauen

Quelle: AUF1