Terra X-Doku über die Geschichte Saudi-Arabiens im ZDF

Saudi-Arabien ist eines der reichsten Länder der Erde und ein wichtiges religiöses Zentrum der muslimischen Welt. Es trägt den Namen des Clans Al Saud, der das Land 1932 zum Königreich machte und es bis heute beherrscht. Die "Terra X"-Dokumentation "Geheimnis Saudi-Arabien" erzählt am Sonntag, 29. November 2020, 19.30 Uhr, die Geschichte des größten Staates auf der Arabischen Halbinsel.

Auf der Arabischen Halbinsel liegt der Ursprung des Islam. Mekka war schon ein beliebter Pilgerort und Ziel unzähliger Handelskarawanen, lange bevor der Prophet Mohammed seine neue Religion verkündete. Die Landschaft Saudi-Arabiens ist vor allem von Vulkanen und Wüsten geprägt. In dem unwirtlichen Gebiet herrschten Clans, die sich gegenseitig bekämpften, denn fruchtbares Land war knapp. Im 7.Jahrhundert vereinte der Prophet Mohammed die Stämme der Arabischen Halbinsel unter dem Banner einer neuen Religion und machte Mekka zu einer ihrer heiligen Stätten.

Der Wandel vom Pilgerort in eine moderne Großstadt setzte erst in den 1950er-Jahren ein, als die herrschende Familie Al Saud ganze Quartiere einreißen ließ, um die Große Moschee in Mekka zu erweitern. Keiner weiß besser als die Al Sauds, was man im Namen der Religion erreichen kann, denn ihre Herrschaft fußt auf dem Wahhabismus, einer besonders strengen Auslegung des Islam.

Der Film ist ab Mittwoch, 25. November 2020, in der ZDFmediathek unter terra-x.zdf.de zu finden. Zur Dokumentation gibt es auch ein Webvideo, das am Samstag, 28. November 2020, um 10.00 Uhr in der ZDFmediathek und am Sonntag, 29. November 2020, auf dem YouTube-Kanal "Terra X Natur & Geschichte" https://www.youtube.com/c/terra-x veröffentlicht wird.

