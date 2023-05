„Klima-Flüchtlinge“: CO2-Lüge soll jetzt auch für noch mehr Einwanderung sorgen

Im Dezember 2018 verabschiedeten die Regierungen von 164 Staaten den UNO-Migrationspakt. Das Ziel ist eine sogenannte Ersetzungsmigration, wie es die Vereinten Nationen bereits im Jahre 2000 formulierten. Also eine zentrale Forderung der Globalisten. Offiziell war der Pakt eine völlig unverbindliche Erklärung, und tatsächlich spielt er in der öffentlichen Diskussion über die Masseneinwanderung praktisch keine Rolle. Nun hat in Deutschland der Sachverständigenrat für Integration und Migration das Papier wieder aus der Schublade geholt.

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter Quelle: AUF1