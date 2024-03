Taliban-Gefangener Dr. Fritz: „Völker sind Gedanken Gottes“

In einem AUF1-Spezial mit Kornelia Kirchweger äußert sich der Wiener Publizist und Weltenbummler Dr. Herbert Fritz (84) ausführlich zu seiner Verhaftung durch die Taliban und seine neunmonatige Gefangenschaft in Afghanistan. Dabei beschreibt er auch die Rolle des offiziellen Österreichs bei seiner Freilassung. Darüber hinaus erzählt er einiges aus seinem packenden Abenteurerleben, das politisch gleichermaßen aufregend war: Seine Teilnahme am Südtiroler Freiheitskampf der 1960iger Jahr bis zu seinen Reisen in den Nahen und Mittleren Osten. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist Dr. Fritz heilig, der immer ein Humanist und Völkerfreund war.

Nicht umsonst trug die von ihm viele Jahre herausgegebene Publikation auch den Titel „Der Völkerfreund“... Quelle: AUF1