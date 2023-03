Nachrichten AUF1 vom 7. März 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Deutschland: Fachkräftelüge – absurder Vorstoß des CDU-Globalisten Friedrich Merz

+ Europäische Union: „Klima-Richtlinie“ könnte Millionen Immobilien wertlos machen!

+ Die Doppelmoral der Systemmedien bei den Selbstmorden Arvay und Kellermayr

+ Sachsen: Montagsspaziergänger in Bautzen gehen aus vielerlei Gründen auf die Straße

+ Überwachungsstaat: Umfassende Bespitzelung auch über Brandmelder?

+ USA: Anti-weißer Rassismus soll zum Gesetz werden – ein Vorbild für Europa?

+ Grünen-Mitbegründer Stein im AUF1-Gespräch: „Es gibt keinen globalen Klimawandel“

+ Die gute Nachricht: Schiffs-Wrack gibt nach halbem Jahrtausend seine Schätze unversehrt frei

Kurzmeldungen:

+ Impfpflicht und Gen-Fraß in Lulas neuem Brasilien

+ Kanada untersucht chinesische Einmischung in Wahlen

+ Ausschreitungen: 53 Polizisten bei Antifa-Demo verletzt

+ Grüne Abgeordnete ohne Flugscham: Mit Jet von Wien nach Vorarlberg

+ Wiener Schulkinder zur Teilnahme an Klima-Demo gezwungen?

Quelle: AUF1