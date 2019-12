Wem gehört das Meer? "planet e." im ZDF über Ocean Grabbing

Seit jeher siedeln Menschen an Küsten und leben dort von der Fauna der Meere. Doch Tourismusindustrie, Privatwirtschaft und Naturschutz bewirken, dass in diesen Küstengebieten häufig traditionelle Nutzungsrechte der lokalen Bevölkerung außer Kraft gesetzt werden.

Die ZDF-Umwelt-Doku-Reihe "planet e." beleuchtet am Sonntag, 15. Dezember 2019, 16.30 Uhr, in "Ocean Grabbing - Wem gehört das Meer?" die maritime Kommerzialisierung an zwei Beispielen aus Sri Lanka und Costa Rica. Der Film von Monika Hielscher ist ab Freitag, 13. Dezember 2019, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar.



Ocean Grabbing steht für die Ausbeutung der Meere, die wiederum die Lebensgrundlagen der Fischer bedroht. In Sri Lanka, wo Tourismusentwicklung staatlich angeordnet ist, werden Küstengrundstücke eingezogen, um etwa Hotels direkt am Meer bauen zu können. Dadurch verlieren die vorherigen Privatbesitzer oft ihre notwendigen Einnahmequellen und einheimische Küstenfischer die Möglichkeit, vom Strand aus zu fischen. Wie sollen sie nun ans Meer gelangen, ihre Netze auswerfen und so ihre Lebensgrundlage sichern?

In Costa Rica ist das vormals intakte Miteinander von lokaler Bevölkerung und natürlichen Ressourcen aus einer anderen Richtung gefährdet. Dort wollen Umweltschützer im maritimen Schutzgebiet Barra del Colorado den Krabbenfang komplett verbieten. Der Krabbenfang ist aber für die dort lebenden Menschen seit Generationen die einzige Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

Quelle: ZDF (ots)