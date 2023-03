MWGFD-Pressekonferenz: „Genbasierte 'Impfstoffe' – Das Pharmaverbrechen des Jahrhunderts?“

Der Corona-Komplex bekommt in Bezug auf die juristische Aufarbeitung und Aufklärung über das Impf-Verbrechen derzeit viele neue Impulse: So auch gestern Mittwoch im Rahmen einer brisanten Pressekonferenz der MWGFD – also der Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie – in München. Der Titel: „Genbasierte 'Impfstoffe' – Das Pharmaverbrechen des Jahrhunderts?“

AUF1 war mit dabei und hat den prominenten echten Corona-Fachleuten einige Fragen gestellt. So erklärte etwa Prof. Werner Bergholz, dass drei- oder vierfach Genbehandelte ein drei Mal so großes Risiko haben, sich mit irgendetwas, also auch Corona, zu infizieren. Quelle: AUF1