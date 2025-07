Remigrationsdemo in Wien: „Die wichtigste Herausforderung unserer Zeit"

Am kommenden Samstag veranstaltet die Identitäre Bewegung Österreich eine Demonstration für Remigration in Wien. Im AUF1-Interview erläutert deren Sprecher Yannick Wagemann, was mit der Veranstaltung erreicht werden soll und warum Migration aus seiner Sicht für Europa die zentrale Krise des 21. Jahrhunderts ist.

Wie eine Politik der Remigration umgesetzt werden könnte, erfahren Sie im grundlegenden Werk des bekannten Aktivisten Martin Sellner: https://www.auf1.shop/products/remigration Quelle: AUF1