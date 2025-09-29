Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Andrea Kiewel präsentiert "ZDF-Fernsehgarten on tour" aus der Völklinger Hütte im Saarland

Andrea Kiewel präsentiert "ZDF-Fernsehgarten on tour" aus der Völklinger Hütte im Saarland

Freigeschaltet am 29.09.2025 um 18:15 durch Sanjo Babić
Andrea Kiewel (2025) Bild: ZDF/Marcus Höhn Fotograf: ZDF
Andrea Kiewel (2025) Bild: ZDF/Marcus Höhn Fotograf: ZDF

Einmal im Jahr verlässt der "ZDF-Fernsehgarten" den Mainzer Lerchenberg und begibt sich für zwei Herbstausgaben auf Tour in das Bundesland, das die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit ausrichtet - diesmal geht die Reise ins Saarland: Am Sonntag, 5. und Sonntag, 12. Oktober 2025 meldet sich Andrea Kiewel, jeweils um 12.00 Uhr im ZDF, aus einer einzigartigen Location: der Völklinger Hütte.

Das ehemalige Eisenwerk wurde 1994 als erstes Industriedenkmal überhaupt von der UNESCO in den Rang "Weltkulturerbe" erhoben. In dieser besonderen Kulisse erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer ein großes Showspektakel mit prominenten Gästen, mit Musik, Tanz und Artistik, mit Tipps und Servicethemen, mit spannenden Spielen und außergewöhnlichen Rekorden – kurz: mit allem, was den Open-Air-Klassiker "ZDF-Fernsehgarten" ausmacht. 

Darüber hinaus werden die Sehenswürdigkeiten des Saarlandes und seiner Hauptstadt Saarbrücken in der Live-Sendung am 5. Oktober von Jess Schöne sowie in der Sendung am 12. Oktober von Matze Knop, Reiner Calmund sowie ESC-Siegerin und Saarlandbotschafterin Nicole in Einspielfilmen präsentiert.

Beim "ZDF-Fernsehgarten on tour" am Sonntag, 5. Oktober 2025, ab 12.00 Uhr live im ZDF dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer unter anderen auf folgende Gäste freuen: Dick Brave, Alexander Eder, Lena Marie Engel, Sophia sowie die Saarländer Christian Rach und Matthias Maurer.

Der "ZDF-Fernsehgarten on tour" am Sonntag, 12. Oktober 2025, um 12.00 Uhr im ZDF steht unter dem Motto "Schlagerparty". Als Gäste begrüßt Kiwi dann Beatrice Egli, Nicole, Eric Philippi, Vincent Gross und viele weitere Stars.

Beide "ZDF-Fernsehgarten on tour"-Ausgaben werden mit Untertiteln angeboten.

Quelle: ZDF (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte gigant in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige