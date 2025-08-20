Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Pinscher bellen, Großmächte handeln: EU nur noch Zuschauer

Freigeschaltet am 20.08.2025 um 08:00 durch Sanjo Babić
Martin Müller-Mertens (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Martin Müller-Mertens (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Während Friedrich Merz in Washington weilte, besuchte sein Außenminister Johann Wadephul Japan. Dort suchte der CDU-Politiker die Konfrontation mit China. Dabei zeigte bereits das Ukraine-Treffen in den USA: Die deutsche Stimme – und die der gesamten EU – spielt auf der Weltbühne kaum noch eine Rolle. AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens kommentiert – direkt vor dem Auswärtigen Amt in Berlin.

Quelle: AUF1

