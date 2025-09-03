Corona-Aktivist Rutter: „Die Zeit der großen Proteste wird kommen"

Martin Rutter war einer der prägenden Köpfe der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in Österreich. Bis heute organisiert er regelmäßig Kundgebungen in Wien. Im AUF1-Interview unterstreicht er die Bedeutung von Kontinuität im Widerstand und zeigt sich überzeugt: neue Massenproteste sind nur eine Frage der Zeit. Als mögliche Auslöser nennt er die Einführung des digitalen Euro und eine neue Migrationswelle nach Europa.

Im AUF1 Shop gibt es Demozubehör, ( https://www.auf1.shop/collections/klassiker ) wie Flaggen, Trillerpfeifen oder ein Signalhorn. Besonders nützlich sind auch der Regenponcho ( https://www.auf1.shop/collections/bekleidung/products/regenponcho ) und der Regenschirm. ( https://www.auf1.shop/collections/zuhause?page=2 ) Die AUF1-Kappe ( https://www.auf1.shop/collections/bekleidung/products/auf1-kappe ) ergänzt das Demo-Outfit perfekt. Quelle: AUF1