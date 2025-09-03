Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Corona-Aktivist Rutter: „Die Zeit der großen Proteste wird kommen"

Corona-Aktivist Rutter: „Die Zeit der großen Proteste wird kommen"

Freigeschaltet am 03.09.2025 um 10:00 durch Sanjo Babić
Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Martin Rutter war einer der prägenden Köpfe der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in Österreich. Bis heute organisiert er regelmäßig Kundgebungen in Wien. Im AUF1-Interview unterstreicht er die Bedeutung von Kontinuität im Widerstand und zeigt sich überzeugt: neue Massenproteste sind nur eine Frage der Zeit. Als mögliche Auslöser nennt er die Einführung des digitalen Euro und eine neue Migrationswelle nach Europa.

Im AUF1 Shop gibt es Demozubehör, ( https://www.auf1.shop/collections/klassiker ) wie Flaggen, Trillerpfeifen oder ein Signalhorn. Besonders nützlich sind auch der Regenponcho ( https://www.auf1.shop/collections/bekleidung/products/regenponcho ) und der Regenschirm. ( https://www.auf1.shop/collections/zuhause?page=2 ) Die AUF1-Kappe ( https://www.auf1.shop/collections/bekleidung/products/auf1-kappe ) ergänzt das Demo-Outfit perfekt.

Quelle: AUF1

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte heizte in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige