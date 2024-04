Datenanalyst Tom Lausen über die RKI-Protokolle: Was verbergen die geschwärzten Seiten wirklich?

Seit der Veröffentlichung der RKI-Protokolle wird es enger für die Verantwortlichen der Corona-Diktatur. Selbst Gesundheitsminister Karl Lauterbach suchte in den vergangenen Wochen die Flucht nach vorne und versprach, wenn auch erkennbar halbherzig, Schritte zur Aufarbeitung des Plandemie-Regimes. Doch was genau steht in über weite Strecken geschwärzten Dokumenten aus der Schaltzentrale des bundesdeutschen Seuchenpolitik.

Bei Berlin Mitte AUF1 wirft der Datenanalyst Tom Lausen einen exklusiven Blick in die über 1.000 Seiten. Quelle: AUF1