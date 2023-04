Nachrichten AUF1 vom 27. April 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ RA Joachim Cäsar-Preller über Corona-Impfschäden-Klagen: „Es ist ein steiniger, langer Weg für die Betroffenen“

+ Bevölkerungsaustausch: Deutsche werden in Kindergärten immer mehr zur Minderheit

+ Deutschlands Automobilindustrie steht vor regelrechtem Zusammenbruch - „Berlin Mitte AUF1“

+ Impf-Wahnsinn: WHO und Systemmedien fordern „lebenslänglich“ für alle!

+ Deutschland: AfD-Jugendorganisation vom „Verfassungsschutz“ als „rechtsextrem“ eingestuft

+ USA: Straffreiheit für illegale LGBTQ-Migranten – auf Druck von Joe Biden

+ Die gute Nachricht: Thomas Eglinskis Trick um glücklicher und erfolgreicher zu werden

Kurzmeldungen:

+ Steht ServusTV vor dem Aus?

+ Impfbus-Flotte in die Ukraine

+ Brasilien verbietet Telegram

+ Pleitewelle auch in der Schweiz

+ „Silly Joe“ kennt Journalistenfragen im Voraus

Quelle: AUF1