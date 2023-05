Nachrichten AUF1 vom 18. Mai 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Philipp Kruse zu WHO-Plänen: „Pandemie kann nach beliebiger Rechtfertigung ausgerufen werden“

+ Oliver Hilburger zur Schießerei im Mercedes-Werk: „Unterschiedliche Form der Gewichtung von Tätern und Opfern“

+ Frankreich: Le Pen-Nachfolger Bardella erwartet einen „Frühling der Völker Europas“

+ „Herkunft der Täter verschwiegen!“ - Vergewaltigungs-Hochburg NRW!

+ Niederösterreich: 31 Millionen für Corona-Entschädigungs-Fonds – ein neuer Anfang?

+ Deutschland: Verhinderte Lauterbach-Entführer vor Gericht – reale Gefahr oder staatliche Inszenierung?

+ USA: Der „Durham-Report“ bestätigt Donald Trump und setzt FBI unter Druck

+ Die gute Nachricht: Ende des Plastikmülls dank ungarischer Erfindung?

Kurzmeldungen:

+ Schweizer liefert weltweites Überwachungswerkzeug

+ Inflation in Österreich bei 9,7 Prozent

+ Sonderdividende: Geldregen für EVN-Aktionäre

+ Bilderberger treffen sich in Lissabon

+ Spanien ermöglicht Masseneinwanderung in die EU

Quelle: AUF1