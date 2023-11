AUF1-Korrespondent Bachheimer: „Ein Flächenbrand im Nahen Osten ist fast auszuschließen“

Im Gespräch mit AUF1 nimmt der in Dubai wohnende Chefökonom der Goldvorsorge, Thomas Bachheimer, auch zur Haltung von Volk und Regierungen in den arabischen Staaten zum Nahost-Konflikt Stellung. Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) halten laut Bachheimer Distanz zum Iran, da dieser eine islamische Republik sei und die Königreiche am Golf durch eine solche beseitigen wolle. Während die Bevölkerung klar mit den Palästinensern mitfühle, seien die Herrscher etwas zurückhaltender.

Einerseits fürchteten diese bei einem Hamas-Sieg Umsturzversuche im eigenen Land und andererseits wollten sie sich es nicht mit den USA als dem Finanzier verscherzen. Dies gelte vor allem für Ägypten, Jordanien und den Libanon. Laut Bachheimer drohe deshalb kein Flächenbrand im Nahen Osten. Quelle: AUF1