Heizungsgesetz und EU-Sanierungszwang führen Millionen Menschen in die Altersarmut

Der deutsche Immobilienmarkt schlittert immer tiefer in eine Krise: Eine gefährliche Gemengelage aus steigenden Zinsen, fallenden Preisen und Schwierigkeiten in der Bauwirtschaft bereiten Immobilienbesitzern Sorgen. EU-Sanierungszwang und grüner Heizungswahn könnten Millionen Eigenheimbesitzer in Existenznöten führen. Gleichzeitig herrscht Wohnungsnot, die durch die Masseneinwanderung weiter befeuert wird.

