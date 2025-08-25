Anders vernetzt: ZDF-Reportage "37°Leben" über Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung

"Seit ich denken kann, habe ich das Gefühl, anders zu sein und nicht dazuzugehören." Karin (34) fühlt sich fremd unter Menschen, ohne zu wissen warum. Auch Nico-Raphael (33) fällt soziales Miteinander schwer. In der "37°Leben"-Reportage "Anders vernetzt – Autismus" will Autorin Stephanie Drescher ergründen, wie sich ein Leben mit Autismus-Spektrum-Störung anfühlt. Der Film ist ab Freitag, 29. August 2025, 8.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal verfügbar und am Sonntag, 31. August 2025, 9.03 Uhr, im ZDF zu sehen.

Viele Menschen, Reizüberflutung und große Nähe, das alles kann anstrengend werden – besonders für Menschen, die nicht gut filtern können. Für autistische Menschen ist eine eindeutige medizinische Diagnose entscheidend, um die eigene Situation besser einordnen zu können. Dabei ist die Diagnosestellung trotz zahlreicher Tests nicht einfach, die Bandbreite der Symptome groß. Fachleute sprechen deshalb auch vom Verhalten im Autismus-Spektrum.

Nico-Raphael sucht gerade einen Job. Er lebt mit seinem Freund Christoph in Leipzig. Beide haben einen Weg zu einer erfüllenden Liebesbeziehung gefunden. Karin arbeitet an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg als Dozentin. Sie lebt allein.

Quelle: ZDF (ots)