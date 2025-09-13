Das Dschihad-System: Kleine-Hartlage über die geistigen Wurzeln des Islam-Terrors

Spätestens seit der Grenzöffnung 2015 gehört der islamistische Terror in Europa zum traurigen Alltag. Doch welche geistige Ideologie steckt dahinter und welche Rolle spielt der Begriff des Dschihads? Darüber hat AUF1 ausführlich mit dem Publizisten und Islam-Kenner Manfred Kleine-Hartlage gesprochen. Er erläutert unter anderem, warum ein friedliches Zusammenleben zwischen Deutschen und Muslimen in einer multikulturellen Gesellschaft aussichtslos sei.

