Das Dschihad-System: Kleine-Hartlage über die geistigen Wurzeln des Islam-Terrors

Freigeschaltet am 13.09.2025 um 08:00 durch Sanjo Babić
Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Spätestens seit der Grenzöffnung 2015 gehört der islamistische Terror in Europa zum traurigen Alltag. Doch welche geistige Ideologie steckt dahinter und welche Rolle spielt der Begriff des Dschihads? Darüber hat AUF1 ausführlich mit dem Publizisten und Islam-Kenner Manfred Kleine-Hartlage gesprochen. Er erläutert unter anderem, warum ein friedliches Zusammenleben zwischen Deutschen und Muslimen in einer multikulturellen Gesellschaft aussichtslos sei.

In seinem Buch "Feindliche Übernahme" ( https://www.auf1.shop/products/feindliche-uebernahme?_pos=1&_sid=abbfe0cc5&_ss=r ) beantwortet Thilo Sarrazin die Frage, inwieweit der stetig wachsende Anteil der Muslime in Deutschland und Europa eine Gefahr für die Zukunft der westlichen Gesellschaft darstellt.

Quelle: AUF1

Termine
Kommende Termine
