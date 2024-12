Mut-Unternehmer Seunig: Wir müssen alle gegen den Great Reset aktiv werden!

Die Wirtschaft wird gegen die Wand gefahren. Und genau darum muss jetzt die Wirtschaft, müssen jetzt die Unternehmer aufstehen. Zu sagen „das geht mich nichts an“ ist keine Option! In dieser Klarheit positioniert sich der Unternehmer, Selfmademillionär und Querdenker Ronald Seunig im Gespräch mit AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet. Ronald Seunig baute sein Unternehmen vor mehr als 30 Jahren auf. Es begann mit einem Geschäft auf 8 m2. Und heute umfasst seine „Family City“ an der österreichisch-tschechischen Grenze ein Areal von rund 300.000 m2. Seunig hat kein Verständnis, wenn sich Unternehmer aus taktischen Gründen an die Politik anbiedern.

Deshalb geht er im AUF1-Interview in die Offensive und fordert die Männer und Frauen aus der Wirtschaft an, endlich gegen die Zerstörung Europas aktiv zu werden. Stefan Magnet sammelt derzeit Mut-Persönlichkeiten aus der gesamten Freiheitsbewegung, um ein Alternativ-WEF ins Leben zu rufen, als Gegenmodell zu den Strukturen der Globalisten. Er sagt: "Wir müssen alle motivieren, aktiv zu werden und mitzuhelfen. Nur gemeinsam wird unsere Suche nach Lösungen und Auswegen Früchte tragen. Die wichtigste Säule sind unsere vielen Unterstützer, ohne die es nie gehen kann, aber auch mutige Unternehmer sind eingeladen, sich jetzt einzubringen." Und weiter: "Wir bauen ein riesiges Netzwerk mutiger Köpfe auf, da freut es mich besonders, dieses außergewöhnliche Portrait von Pionier Ronie Seunig präsentieren zu können." Den Aufruf zum Alternativ-WEF sehen Sie hier: https://auf1.tv/stefan-magnet-auf1/es-ist-zeit-mit-dem-alternativ-wef-gegen-den-great-reset Quelle: AUF1