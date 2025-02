Kindesentzug wegen falscher Gesinnung? Willkür und Brutalität machen fassungslos

Tausenden Familien werden jedes Jahr in Deutschland ihre Kinder entzogen. Oftmals völlig willkürlich und ebenso bei Menschen mit der „falschen“ Meinung, sagt die forensische Psychologin und Gerichtsgutachterin Dr. Andrea Christidis. Aber was geschieht mit den Kindern und wer profitiert davon? Das erklärt Dr. Christidis im Interview mit Elsa Mittmannsgruber. „Dieses Gespräch ist nichts für schwache Nerven“ kündigt Elsa Mittmannsgruber bereits zu Beginn der Sendung an. Es geht um Kinderhandel, Kindesmissbrauch und organisierten Kindesentzug.

Doch wir können uns auch davor schützen, wie Dr. Christidis darlegt. Detailinformationen und wichtige Formulare finden Sie auch unter axionresist.com Quelle: AUF1