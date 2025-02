Vor der Bundestagswahl: AfD-Anhänger fürchten Hetzkampagne durch Systemmedien

Zwei Wochen vor der Bundestagswahl legt die AfD in Umfragen weiter zu. Nach einer Erhebung des amerikanischen „Democracy Institute“ liegt die Partei mittlerweile bei 25 Prozent – und damit nur knapp hinter der CDU. Entsprechend wächst auch das Interesse an Kanzlerkandidatin Alice Weidel – so wie am vergangenen Freitag im bayerischen Greding. Doch bei den Anhängern der Oppositionspartei nimmt auch die Sorge vor einer Kampagne der Systemmedien kurz vor dem Urnengang zu.

Was verschweigen die Systemmedien? Das erfahren Sie exklusiv in Gerhard Wisnewskis Aufdecker-Buch „verheimlicht – vertuscht – vergessen: Was 2024 nicht in der Zeitung stand" – hier bestellen! ( https://www.auf1.shop/products/verheimlicht-vertuscht-vergessen-2025 Quelle: AUF1