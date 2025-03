Deutschland am Abgrund: Kapitulation vor dem Islamismus!

So ein Zufall. Unmittelbar NACH der Bundestagswahl werden neue Gewalttaten von Migranten bekannt und zwei Tage nach der Bundestagswahl wird das Urteil gegen einen brutalen nigerianischen Mehrfachtäter gesprochen. Ebenfalls zwei Tage NACH der Bundestagswahl startet ein großer Terrorprozess gegen eine gefährliche radikal-islamistische Terrorgruppe in Berlin, die mehrere Terroranschläge in Deutschland vorbereitete. Faschingsumzüge für Kinder, wurden, wie in Nürnberg, wegen konkreter Terroraufrufe des Islamischen Staates abgesagt. In Köln bringen zwar die staatlich finanzierten NGOs, zehntausende auf die Straßen, wenn es gegen die politische Opposition geht, aber gegen die IS-Terroraufrufe auch gegen den Kölner Karneval schweigt die ach so bunte Zivilgesellschaft.

Währenddessen fliegt die Bundesregierung NACH der Bundestagswahl weitere Afghanen mit eigens gecharterten Maschinen ein. Die genauen Hintergründe erfahren sie jetzt bei Schuberts Lagemeldung AUF1. Mehr Hintergründe zu diesem Themenkomplex erfahren Sie in seinem aktuellen Buch: „Der geheime Krieg gegen Deutschland“: https://www.auf1.shop/products/der-geheime-krieg-gegen-deutschland Quelle: AUF1