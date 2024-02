Nachrichten AUF1 vom 20. Februar 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Letzte Chance für Assange – AUF1 berichtet über Anhörung aus London

+ Haft für mRNA-Kritik in Frankreich – auch in Deutschland und Österreich geplant?

+ Von Systemmedien ignoriert: Bauernproteste überziehen Europa

+ Dr. Thoma zum Entzug seiner Pilotenlizenz: „Der Behörde hilflos ausgeliefert“

+ Zensur-Pläne von EU und WHO: Der Kampf gegen vermeintliche „Desinformation“

+ Dr. Rainer Rothfuß (AfD): „Es ist ein Konglomerat von globalistischen Kräften“

Kurzmeldungen:

+ EU-Zensurgesetz in Kraft: Nach Musks X wird TikTok geprüft

+ Ärztin Dr. Jiang: Kein Berufsverbot wegen Maskenbefreiungen

+ Schweiz: Zahllose Autodiebstähle durch Nordafrikaner

+ Österreich: ÖVP-Politikerin spionierte in Steuerakten

Quelle: AUF1