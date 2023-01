Nachrichten AUF1 vom 30. Januar 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Stefan Magnet: Ost und West gegen Europas Mitte – Globalisten wollen unbedingt Krieg

+ Globalismus: Eine Ideologie mit vielen Gesichtern, aber dem immer gleichen Ziel

+ Chaos neue Grundsteuer: Gigantische Bürokratie, Experten laufen Sturm

+ Enrico Komnig im AUF1-Interview: „Bürger müssen sich mit Waffen schützen können“

+ Niederösterreich: Verdiente „Wählerwatschn“ für „Impf-Hanni“ und das Corona-Regime

+ Corona: Gen-Spritzen sind „Pharma-Schrott“ – Bill Gates macht brisantes Geständnis

+ Corona-Impfverbrechen: „Übersterblichkeiten wie im Krieg“

+ Die gute Nachricht: Novak Djokovic siegt bei Australien Open

Kurzmeldungen:

+ Asyl-Tsunami: Mehr als doppelt so viele illegale Grenzübertritte in Ungarn

+ Dreister Raub: Ukraine enteignet Raiffeisen und Bank Austria

+ Todesfalle: Hybrid-Linienbus ging in Flammen auf

+ Überraschende Pläne: Eigene Währung für BRICS-Staaten

+ Berliner Obrigkeit empört: Mysteriöse Friedenspropaganda

Quelle: AUF1