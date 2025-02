Nachrichten AUF1 vom 24. Februar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Bundestagswahl 2025: Systemparteien wurden massiv abgestraft

+ Bundestagswahl-Fazit: „Jetzt wird der Great Reset brutal vorangetrieben – doch die Wende hat begonnen“

+ Plötzlich sanken die Prozente: Trotzdem ist der Osten blau

+ König ohne Krone: So zwingen die Strippenzieher des Great Reset Friedrich Merz zur SPD

+ Orbán und Musk – So kommentiert das patriotische Ausland die Wahl

+ Björn Höcke (AfD): „Friedrich Merz ist nicht einmal parlamentsfähig“

+ Wahlmanipulation? BSW schließt Anfechtung nicht aus

+ Bürger nach der Wahl: „Erwarte strikte Grenzkontrollen“

+ Kein Mandat für Haldenwang: Faesers Geheimdienstchef scheitert

+ Regierungspoker in Österreich: Kriegstreiberin und Muslimin als mögliche Minister?

+ Es werden immer mehr: Bereits 300.000 wehrfähige Ukrainer leben in Deutschland!

+ Es geht um Bevölkerungsreduktion: Das sind die toxischen Pläne der WHO

+ Heftige Schlaganfälle bei Baby – nach „Impfung“ der Mutter!

Quelle: AUF1