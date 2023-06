Erzgebirge gegen Einwanderung: „Wir werden nicht mehr als Souverän wahrgenommen“

Deutschland wird seit 2015 generalstabsmäßig mit kulturfremden Einwanderern überschwemmt. Auch in sächsischen Kommunen kippt aus diesem Grund immer mehr die Stimmung: Denn mehr und mehr illegale Migranten werden aktuell auch in kleinsten Dörfern mit nur wenigen hundert Einwohnern angesiedelt. So etwa im erzgebirgischen Grünhain-Beierfeld, das nun mit 150 Asylanten bereichert werden soll.

Gestern Abend protestierten daher 800 Bürger aus der Gemeinde und den umliegenden Dörfern gegen diese Landnahme. Quelle: AUF1