Nachrichten AUF1 vom 10. Februar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ So gefährlich ist die EU-Zensur!

+ Deep-State-Komplott: Das sind die geheimen Akten des FBI

+ Krebs & Impfstoffsicherheit: Diese Informationen hält die EU geheim!

+ Panzer statt Züge – Zentrum-Chef Hilburger: IG Metall verrät Geist der Gewerkschaftsbewegung

+ Nach harter Kritik: Rumäniens Präsident tritt zurück

+ Gesprächsprotokolle geleakt: So sabotiert ÖVP die Regierungsverhandlungen

+ ÖVP will Massenüberwachung – FPÖ wehrt sich

+ Vor der Bundestagswahl: AfD-Anhänger fürchten Hetzkampagne durch Systemmedien

+ WEF-Agenda: EU erlaubt Insektenmehl in Lebensmitteln

Quelle: AUF1