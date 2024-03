Täter unbekannt? Berlins Klima-Brandstifter erneut verschwunden

Gleich zwei Mal gab es in Berlin in den vergangenen Wochen Brand-Anschläge im Namen des Klimas. Der jüngste Tatort war die im Bau befindliche Verlängerung der Stadtautobahn. In beiden Fällen liegen Bekennerschreiben vor. Doch wer genau die Täter sind, ist unklar. Und das in einer weitgehend überwachten Stadt, wundert sich Natalie Ziske.

