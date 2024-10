Die Sendung mit dem Elefanten 50 Jahre kleiner blauer Elefant: Ein Tröööt auf die Freundschaft!

Der wohl bekannteste kleine Elefant Deutschlands hat Geburtstag. Als Freund der Maus erblickte er das Licht der Welt, am 5. Januar 2025 wird er 50! Der kleine blaue Elefant aus der „Sendung mit der Maus“ und der „Sendung mit dem Elefanten“ ist eine Lieblingsfigur von Jung und Alt: Unbeschwert und unternehmungslustig entdeckt er an der Seite seiner Freunde, der Maus, der Ente und dem rosa Hasen intuitiv die Welt. Erfunden wurde „der einzige Elefant, der kleiner ist als eine Maus“ von Zeichentrickfilmer Friedrich Streich.

Der WDR lädt alle ein, zusammen mit der Maus, dem Elefanten und ihren Freunden den runden Geburtstag und die Freundschaft zu feiern. Los geht’s am 27. Oktober 2024 mit einer Aktion im Maus-Radio. Dabei dreht sich alles um das elefantastische Tröten des Elefanten, das jeder kennt. Anfang Januar folgen unter anderem Jubiläumssendungen zum Sehen und zum Hören, ein neuer Geburtstagssong, tolle filmische Geschenke und vieles mehr.

Gemeinsam tröten für den Elefanten im Maus-Radio

Das Maus-Radio bereitet für den Elefanten ein besonderes Ständchen vor – gemeinsam mit den Hörerinnen und Hörern. Vom 27. Oktober 2024 an können Kinder, Familien, Kitagruppen oder Schulklassen ihr Tröööt für den Elefanten kostenlos auf dem Maus-Anrufbeantworter hinterlassen (unter der Nummer 0800 5678 234). Egal ob kurzes Tröt, langes Trööööt oder gleich ein ganzes Geburtstagslied in Elefantensprache – alles ist möglich. Natürlich können die Kinder dem Elefanten dabei auch ihre ganz persönlichen Grüße schicken. Als Unterstützung gibt es auf der Maus-Webseite unter die-maus.de ein „Trötorial“, in dem Moderator André Gatzke erklärt, wie der richtige Sound entsteht.

Alle elefantastischen Tröööts und Nachrichten bekommt der Elefant am 5. Januar 2025 den ganzen Tag über im Maus-Radio geschenkt. Das wird für einen Tag lang elefantenblau gestrichen.

Elefantastische Geburtstagsausgabe der „Sendung mit dem Elefanten“

Der Elefant begleitete Kinder und Erwachsene seit 1975 über Generationen hinweg in der „Sendung mit der Maus. Seit 2007 hat er zusätzlich eine eigene Sendung bekommen: „Die Sendung mit dem Elefanten“ mit Geschichten zum Staunen, Lachen und Mitlachen – extra für kleinere Kinder.

In der Geburtstagssendung wird der Elefant von seinen Freunden richtig gefeiert. Tanja, André, Rohit, Dara und Knolle überraschen ihn und den Hasen mit einem lustigen Tröööt-Konzert. Ein Tierfilm beobachtet echte Elefanten beim Trompeten, und Gereon zeigt, wie sein Geburtstag in der Kita gefeiert wird.

Darüber hinaus schenkt der Elefant den Kindern und Familien neun ausgewählte Folgen der „Sendung mit dem Elefanten“ rund um das Thema Freundschaft, die bereits ab Anfang Januar in der ARD Mediathek abrufbar sind.

Die Maus feiert die Freundschaft mit dem Elefanten

Auch „Die Sendung mit der Maus“ widmet dem kleinen blauen Elefanten eine ganze Ausgabe. Unter dem Motto „Ein Tröööt auf die Freundschaft!“ feiern die Maus und ihre Freunde den Elefanten – mit allem, was dazu gehört: Für richtige Partystimmung sorgt der neue Geburtstagssong „Ich hab einen Freund (elefantastisch Remix)” von Eva Sauter. Um Elefanten geht es in einer spannenden Tierdokumentation. In einer neuen Lachgeschichte fragen sich Kinder, wie eigentlich ein perfekter Geburtstag aussieht. Und natürlich feiern viele bekannte Maus-Gesichter mit.

Der 50. Geburtstag des Elefanten im Überblick

Anfang Januar werden die Geburtstagssendungen vorab in der ARD Mediathek veröffentlicht, „Die Sendung mit dem Elefanten“ außerdem vorab in der Elefanten-App, unter wdrelefant.de und auf kikaninchen.de.

27.10.2024: Start der Mitmach-Aktion im Maus-Radio

3.1.2025, 6.55 Uhr bei KiKA: „Die Sendung mit dem Elefanten“

5.1.2025, 9.30 Uhr im Ersten, 11.30 Uhr bei KiKA und die-maus.de: „Die Sendung mit der Maus“

Das Key Visual zum 50. Geburtstag des Elefanten und weitere Fotos finden Sie unter ard-foto.de. Alle Infos zu den Freundschaftsaktivitäten zum Geburtstag und Hintergrundinformationen zum Elefanten stehen in Kürze in der WDR Presselounge zur Verfügung.

Weitere Infos zu den Angeboten rund um die „Sendung mit dem Elefanten“ unter wdrelefant.de und die-maus.de.

