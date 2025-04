Migrations-Ansturm droht! Desinformation durch Politik und Medien!

Die Wahllügen des Friedrich Merz sind in ihrer Dreistigkeit sicherlich einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Ganz besonders seine Versprechungen nach den Terroranschlägen durch abgelehnte ausreisepflichtige Asylbewerber haben viele Deutsche getäuscht und ihr Kreuz bei der CDU setzen lassen. Erst nach der Veröffentlichung des Koalitionsvertrages wird das ganze Ausmaß der Täuschung sichtbar. Im kleingedruckten Pakt der Wahlverlierer tun sich wahre Abgründe auf. Und um diesen Politik-Skandal zu komplementieren, beteiligen sich auch jetzt noch viele Mainstream-Medien an der Desinformations-Kampagne. Alle Hintergründe zu diesem Skandal erfahren sie jetzt bei Schuberts Lagemeldung AUF1.

Quelle: AUF1