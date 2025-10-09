„Zensursulas“ Rache? Schon 2009 plante von der Leyen den Angriff auf das Internet

Warum hält die EU-Kommission so eisern an den Plänen zur Chatkontrolle fest? Diese Frage beantwortet sich wohl nicht zuletzt durch ihre Präsidentin. Denn Ursula von der Leyen galt Kritikern schon vor 15 Jahren als Gegnerin eines freien Internets. Aus Berlin berichtet Martin Müller-Mertens.

