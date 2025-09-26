Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
10 Jahre „Wir schaffen das": Publizist Gerald Grosz über Merkels Erbe

10 Jahre „Wir schaffen das": Publizist Gerald Grosz über Merkels Erbe

Freigeschaltet am 26.09.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić
Gerald Grosz (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Gerald Grosz (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Genau zehn Jahre liegt die verhängnisvolle Grenzöffnung durch Angela Merkel nun zurück. AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens hat diesen Anlass für eine Gespräch mit dem Publizisten Gerald Grosz genutzt.

Das Buch „Merkels Werk – unser Untergang“ von Gerald Grosz ist hier im AUF1 Shop erhältlich: https://www.auf1.shop/products/merkels-werk-unser-untergang

Quelle: AUF1

