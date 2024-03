6 Fragen, 6 Antworten zur 195.007 Euro Horror-Strafe gegen das AUF1-Programm

Die Sondersendung von Stgefan Magnet zur Horror-Strafe der Medienbehörde gegen das AUF1-Programm löste eine positive Flut des Zuspruchs und der Unterstützung aus. Nebenbei erreichten uns auch Fragen zu diesem Thema. Die 6 brennendsten beantwortet AUF1-Generalsekretär Andreas Retschitzegger in dieser Sendung. Was steht konkret im Bescheid? Was bedeutet „verbotene Themenplatzierung“? Systemmedien behaupten, die Strafe sei nicht an AUF1 sondern den TV Kanal SRGT gerichtet? Könnte die SRGT Gmbh nicht einfach in Insolvenz gehen statt Strafe zu zahlen?

Wird gegen den Bescheid kein Rechtsmittel eingelegt? Wie geht es jetzt weiter? Quelle: AUF1