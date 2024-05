Nachrichten AUF1 vom 24.05.2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Sabine Petzl.

Dies sind die Themen:

+ARD-Journalisten beim Geheimdienst: So funktioniert die Medienlenkung wirklich

+ EU-Morddrohung gegen georgischen Premier – Jetzt fühlt sich Brüssel falsch verstanden

+ Flämischer EU-Spitzenkandidat: „Wir wollen keinen Bevölkerungsaustausch“

+ Nazi-Angriff nur ausgedacht? AUF1-Recherche bringt linke Politikerin richtig in Erklärungsnot

+ Palästinacamp an der Humboldt-Uni: Hier warten die Besetzer auf die Polizei

+ Heftige Drohung gegen Richter – Lassen Sie jetzt auch Den Haag bombardieren, Herr Netanjahu?

+ Tage vor der Entscheidung: Auch US-Gouverneure sagen jetzt Nein zum WHO-Pandemievertrag

+ Ex-Polizist Schubert: Strafen für Meinungsäußerungen – Freigang für Vergewaltiger und Kriminelle

+ Exklusiv: De-Industrialisierung – Dieser unabhängige Gewerkschafter nennt die Schuldigen

+ PEGIDA-Demo: Dresden seit zehn Jahren Hochburg des patriotischen Widerstandes

Quelle: AUF1