Nachrichten AUF1 vom 11. Januar 2024

+ Massive Bauernproteste gehen bundesweit weiter – ebenso der Lokführer-Steik

+ Verfassungsschutz involviert? Regierungsnahe NGO „Correctiv“ bedient sich Geheimdienst-Methoden

+ Martin Sellner zur „Correctiv-Recherche“: „Man versucht, ein deutsches Ibiza zu inszenieren“

+ Unbeirrbar: Bauern-Proteste lassen sich von Politikern nicht vereinnahmen

+ Martin Kohlmann: „Der Bauernverband spendete sogar an den Parteitag der Grünen“

Kurzmeldungen:

+ SPD-Pressemonopol in Dresden

+ Kein Russen-Gas für Österreich

+ Kickl kündigt Aus für ORF-Steuer an

+ Armut in der Schweiz explodiert

+ Lauterbach gegen Homöopathie

+ Indien will Kohle-Produktion verdoppeln

Quelle: AUF1