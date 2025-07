Vereint gegen Washington? BRICS-Gipfel im Schatten Trumps

Die BRICS-Staaten, bestehend aus Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika sowie Iran und Indonesien, tagen nächste Woche in Rio de Janeiro. Der Block ist wirtschaftlich und militärisch ein globales Schwergewicht mit den drei Atommächten Russland, China und Indien. Die USA stehen vor Herausforderungen in einer multipolaren Weltordnung, während die BRICS an Einfluss gewinnen. Der Ukraine-Konflikt und die Isolierung Russlands von Europa haben die BRICS-Formierung gestärkt. Thomas Bachheimer, Chefökonom der Goldvorsorge, wird die BRICS- Konferenz in Rio begleiten und für AUF1 berichten.

Vorab hat er mit AUF1-Redakteurin Kornelia Kirchweger über die ökonomische und militärische Entwicklung der BRICS gesprochen. Quelle: AUF1