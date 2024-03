Leipzig: Montagsprotest gegen Verarmung, Klima-Schwindel und Kriegsgefahr

Wenn Oppositionelle in Leipzig auf die Straße gehen, dann kommen sie oft nicht weit. Immer wieder wurde etwa der Leipziger Montagsprotest in den vergangenen Jahren von Gegendemonstranten blockiert. Wie steht es also um die Spaziergänger in Sachsens größter Stadt?

