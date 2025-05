Nachrichten AUF1 vom 06. Mai 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Merz-Dämmerung im Bundestag: BlackRock-Mann erst im zweiten Anlauf Kanzler

+ Protest vor Kanzleramt: Wir wollen Demokratie statt Taurus

+ AfD-Abgeordneter Rothfuß: Die Geheimdienst-Einstufung nützt uns

+ Nach Einstufung als „gesichert rechtsextrem“: Mitglieder-Explosion in weiteren AfD-Verbänden

+ Überwachungsrepublik Deutschland: So massiv bespitzelt der Staat seine Bürger

+ Eisernes Schweigen: Konto-Kündigung von AUF1 auf Weisung der Regierung – europaweit?

+ Vorreiter Spanien: Wird die Bargeld-Nutzung nun in Europa zum Verbrechen?

+ Brandgefährlich: Aufrüstung und Kriegshetze weltweit

+ Nach Wahlniederlage: Rumäniens Ministerpräsident Ciolacu tritt zurück

+ So wehren sich die USA gegen die mRNA-Spritzen

Quelle: AUF1