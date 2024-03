Nachrichten AUF1 vom 20. März 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Kriminalität explodiert: Über 200 ausländische Intensivtäter in Sachsen per Haftbefehl gesucht + Sellner zu Einreiseverbot: „Staat macht sich zum Handlanger des Soros-finanzierten Correctiv-Netzwerks“ + Einreiseverbot für Martin Sellner – freie Fahrt für den Remmo Clan? + Keine Kontrollen auf Flügen aus Bulgarien und Rumänien – bequemere Einreise für Illegale + Naturzerstörung: Linz will in Naherholungsgebiet riesigen Solarpark errichten + Abgeordneter Aigner: „Photovoltaik-Anlagen schaffen künstliche Hitzeinseln“ + Deutschland: Dramatischer Geburteneinbruch – System-Medien sehen keinen Zusammenhang mit Gen-Injektion + Frist verpasst: WHO will im Schnell-Verfahren über Gesundheitsvorschriften abstimmen + Nach RKI-Skandal: Björn Höcke fordert Aufrollung aller Corona-Urteile + Erfolg für Bauern: EU belegt Getreide aus der Ukraine mit Zöllen

Quelle: AUF1