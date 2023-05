Nachrichten AUF1 vom 22. Mai 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ 76. Weltgesundheitsversammlung in Genf: AUF1 berichtet direkt aus der Schweiz

+ Frankfurt/Oder: „Es geht um den Great Reset“ – Kritik an Globalisten-Plänen

+ Remigration – schwarzer Rapper will Afrikaner nach Afrika zurückbringen

+ Deutschland: Grüner Korruptions- und Vetternwirtschaftssumpf wird immer tiefer

+ Propaganda auf Steuerzahler-Kosten: Auch „Influencer“ auf Gehaltsliste der Regierung

+ Finnland: Dank Atomkraft sanken die Energiepreise jetzt um 75 Prozent

+ Die gute Nachricht: „Humor ist, wenn man trotzdem lacht“

Kurzmeldungen:

+ Selenskij vergleicht Bachmut mit Hiroshima

+ Bill Gates von Jeffrey Epstein erpresst?

+ China kauft Schweizer Wasserquellen

+ Dresden benennt Straße nach Transperson

+ Elon Musk legt sich mit George Soros an

Quelle: AUF1