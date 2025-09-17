Nachrichten AUF1 vom 17. September 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Ramelows teure mRNA-Offensive – 80 Millionen Euro für Zentren und Ärzte

+ Zwang aus Brüssel: Österreich weiter an Verträge zu Covid-Injektionen gekettet

+ Corona-Aufarbeitung blockiert: EU mauert bei Verträgen zu Injektionen

+ mRNA-Tsunami: Vor diesen Gefahren warnen Ärzte und Wissenschaftler

+ Schockforderung: Israel will eine Million Palästinenser aus Gaza-Stadt vertreiben

+ So wehrt sich die Schweiz gegen EU-Verträge

+ Briefwahl unter Verdacht: Auffällige Unregelmäßigkeiten bei AfD-Stimmen in NRW

+ Wahlmanipulation in Berlin vorbereitet? Grünes Bezirksamt in der Kritik

+ Neokonservative Agenda? US-Publizistin Applebaum fordert NATO-Beitritt Österreichs

+ Professor Peter Schmuck: Dieses System macht uns unglücklich

Quelle: AUF1