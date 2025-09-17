Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Nachrichten AUF1 vom 17. September 2025

Nachrichten AUF1 vom 17. September 2025

Freigeschaltet am 17.09.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić
Thomas Eglinski (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Thomas Eglinski (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Ramelows teure mRNA-Offensive – 80 Millionen Euro für Zentren und Ärzte
+ Zwang aus Brüssel: Österreich weiter an Verträge zu Covid-Injektionen gekettet
+ Corona-Aufarbeitung blockiert: EU mauert bei Verträgen zu Injektionen
+ mRNA-Tsunami: Vor diesen Gefahren warnen Ärzte und Wissenschaftler
+ Schockforderung: Israel will eine Million Palästinenser aus Gaza-Stadt vertreiben
+ So wehrt sich die Schweiz gegen EU-Verträge
+ Briefwahl unter Verdacht: Auffällige Unregelmäßigkeiten bei AfD-Stimmen in NRW
+ Wahlmanipulation in Berlin vorbereitet? Grünes Bezirksamt in der Kritik
+ Neokonservative Agenda? US-Publizistin Applebaum fordert NATO-Beitritt Österreichs
+ Professor Peter Schmuck: Dieses System macht uns unglücklich

Quelle: AUF1

