Nachrichten AUF1 vom 08. Oktober 2025

+ Chatkontrolle: Der Überwachungs-Großangriff durch die Globalisten aus Brüssel

+ FPÖ-Generalsekretär: „Chatkontrolle ist Werkzeug zur Massenüberwachung!“

+ „Zensursulas“ Rache? Schon 2009 plante von der Leyen den Angriff auf das Internet

+ Von der Leyens Erfüllungsgehilfen: Sie treiben die Überwachung voran

+ Zensur-Testlauf? Griechenland verbietet soziale Medien für Jugendliche

+ „Kasernenbau vom Fließband“ – Aufrüstung der Bundeswehr vernichtet Wohnraum

+ Gewerkschaft warnt: „Wachstumsagenda“ gefährdet Renten und Gesundheitssystem

+ Wirtschaftskrise: Konjunktur in Deutschland bricht ein

+ Söders neues Gesetz: Kommen jetzt bewaffnete Polizeidrohnen?

+ Sicherheits-Skandal in Österreich: Islamistischer Spitzel in Verfassungsschutz enttarnt!

+ Geheimer WHO-Widerspruch? Bundesregierung soll Parlament belogen haben

+ Covid-Spritze ab 12! Massive Werbung für „Lange Nacht des Impfens“

+ Drastischer Widerspruch zu EU: Corona-Spritze in Österreich schon für Kinder ab 12!

+ Fachmann überzeugt: Auch Kryptowährungen sind nicht anonym

+ Manipuliert und gekauft? Streit um Schweizer E-ID-Votum spitzt sich zu

