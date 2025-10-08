Nachrichten AUF1 vom 08. Oktober 2025
Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Natalie Ziske.
Dies sind die Themen:
+ Chatkontrolle: Der Überwachungs-Großangriff durch die Globalisten aus Brüssel
+ FPÖ-Generalsekretär: „Chatkontrolle ist Werkzeug zur Massenüberwachung!“
+ „Zensursulas“ Rache? Schon 2009 plante von der Leyen den Angriff auf das Internet
+ Von der Leyens Erfüllungsgehilfen: Sie treiben die Überwachung voran
+ Zensur-Testlauf? Griechenland verbietet soziale Medien für Jugendliche
+ „Kasernenbau vom Fließband“ – Aufrüstung der Bundeswehr vernichtet Wohnraum
+ Gewerkschaft warnt: „Wachstumsagenda“ gefährdet Renten und Gesundheitssystem
+ Wirtschaftskrise: Konjunktur in Deutschland bricht ein
+ Söders neues Gesetz: Kommen jetzt bewaffnete Polizeidrohnen?
+ Sicherheits-Skandal in Österreich: Islamistischer Spitzel in Verfassungsschutz enttarnt!
+ Geheimer WHO-Widerspruch? Bundesregierung soll Parlament belogen haben
+ Covid-Spritze ab 12! Massive Werbung für „Lange Nacht des Impfens“
+ Drastischer Widerspruch zu EU: Corona-Spritze in Österreich schon für Kinder ab 12!
+ Fachmann überzeugt: Auch Kryptowährungen sind nicht anonym
+ Manipuliert und gekauft? Streit um Schweizer E-ID-Votum spitzt sich zu
Quelle: AUF1