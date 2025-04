So annullierten Globalisten die Wahl in Rumänien

Die Vorgänge in Rumänien und Frankreich zeigen: Den Globalisten ist für ihren Machterhalt jedes Mittel recht. Doch wer trieb die Annullierung der Wahl in Rumänien konkret voran? Und was ist dran an den Putsch-Gerüchten gegen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und ihre Vizepräsidentin Kaja Kallas? Brisantes Studiogespräch mit AUF1-Auslandsexpertin Kornelia Kirchweger.

So annullierten Globalisten die Wahl in Rumänien Quelle: AUF1