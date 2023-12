Zurücklehnen, entspannen, zuhören: Eine Lesung von Elsa Mittmannsgruber zum 1. Advent

Liebe Zuseher! Ich möchte euch ein kleines Vor-Weihnachtsgeschenk machen, weil ich so dankbar bin, dass es euch wache Menschen da draußen gibt. Und zwar werde ich exklusiv für euch Texte aus meinem neuen Buch mit dem Titel „Es kommt Besser – 25 Schlüssel, die dein Leben und die Welt verändern werden“ lesen. Dieses Buch, das ich gemeinsam mit Ruediger Dahlke geschrieben habe, konntet ihr zwar schon vorbestellen, was ihr auch zu meiner großen Freude wirklich reichlich getan habt. In euren Postkästen wird es jedoch vermutlich erst in den kommenden Tagen landen.

Ich habe aus meinem und Rüdigers Buch sechs Texte sorgsam ausgewählt, bei denen ich denke, dass sie euch in dieser kalten, dunklen Zeit besonders guttun und näher zusammenbringen. Jedes Adventwochenende veröffentlichen wir nun jeweils ein kleines Video, in dem ich für euch meine Texte lese. Und weil heute das erste Advent-Wochenende ist, schenke ich euch gleich zwei meiner Texte. Ich wünsche euch ganz viel Freude damit! Eure Elsa Mittmannsgruber Sichern Sie sich jetzt Ihr persönliches Exemplar der Erstausgabe! Ideal auch als Weihnachtsgeschenk: https://www.auf1.shop/products/es-kommt-besser Quelle: AUF1