„Gesund AUF1“: Wasserflüchtlinge und Giftstoffe – geht uns das saubere Trinkwasser aus?

Ob Mensch, Tier oder Pflanze: Wir alle brauchen Wasser. Es ist das wichtigste Lebensmittel und die Grundlage des Lebens. Doch Wasser ist auch ein wertvoller Rohstoff. Private Konzerne erwerben weltweit Wasserrechte. In der Land- und Energiewirtschaft werden jährlich Milliarden Tonnen Wasser benötigt. Die negativen Folgen: Verunreinigung und Verbauung. Und auch Mikroplastik und Hormone gelangen immer häufiger in Flüsse oder Seen. In der neuen Folge von „Gesund AUF1“ sprechen wir deshalb über Wasser.

