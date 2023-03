Hermann Knoflacher „Elektro-Autos sind ein ausgezeichnetes Geschäftsmodell“

Die schwarz-grüne Bundesregierung in Österreich setzt in ihrer Verkehrspolitik im Namen der Klima-Religion neben dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs vor allem auf die Förderung sogenannter E-Mobilität, vor allem von E-Autos. Doch diese sind weder umweltfreundlicher in ihrer Herstellung noch lösen sie das Verkehrsproblem im urbanen Bereich. Wie es in den Städten der Zukunft aussehen könnte, darüber hat Bernhard Riegler mit Österreichs bekanntestem Verkehrsexperten gesprochen: Dem emeritierten Universitätsprofessor Hermann Knoflacher.

