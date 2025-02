Nachrichten AUF1 vom 13. Februar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Ex-Polizist Stefan Schubert: „Dieser Terroranschlag wird die Bundestagswahl beeinflussen!“

+ Schlag für Deep State? Tulsi Gabbard zur Chefin der US-Geheimdienste vereidigt

+ Trumps Friedensplan in der Ukraine – Schlag ins Gesicht für Kriegspolitik der EU

+ KI-Gipfel: US-Vizepräsident greift EU-Zensur frontal an!

+ Freilich-Autor Greindberg: „EU könnte künftig stärker in demokratische Prozesse eingreifen“

+ US-Biowaffenforschung auf deutschem Boden – Bundesregierung mauert

+ USAID-Enthüllungen: Orbán sieht Befürchtungen bestätigt

+ Scheitern der Regierungsverhandlungen: ÖVP-Chef bestätigt Einflussnahme aus dem Ausland!

+ AUF1 exklusiv: So liefen die Regierungsverhandlungen hinter den Kulissen ab!

+ Totalüberwachung: Gesichtserkennung bald Voraussetzung für Kreditkarte!

+ So schadet die Covid-Injektion ungeborenen Babys

+ Millionen Dollar von Bill Gates für deutschen mRNA-Impf-Spray

+ Querdenken-Prozess: Alle drei Klagen abgewiesen – Polizei muss sich nicht verantworten

Quelle: AUF1