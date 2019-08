3sat in "Wissenschaft am Donnerstag" über das "Luxusgut Lebensraum"

Der anhaltende Bauboom führt zu massivem Flächenverbrauch, Flächen, die als Naturraum genutzt werden, fehlen. Mit dem "Luxusgut Lebensraum" beschäftigt sich "Wissenschaft am Donnerstag" am Donnerstag, 22. August, ab 20.15 Uhr, in einer Dokumentation und dem Wissenstalk "scobel".

Für Infrastrukturen wie Straßen, Flugplätze, Kläranlagen, Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete verschwinden ökologisch wertvolle Flächen unter Asphalt und Beton, zeigt Uta Meyer in ihrer Doku "Luxusgut Lebensraum". In Deutschland werden täglich 62 Hektar Land bebaut - eine Fläche, so groß wie 88 Fußballfelder. Doch die Ausgleichsflächen, die den Verlust von Natur und Landschaft kompensieren sollen, werden oft gar nicht oder nur unzureichend umgesetzt. In Österreich ist die Lage noch dramatischer: Nirgendwo in Europa wird prozentual gesehen so viel fruchtbares Land für die Siedlungs- und Verkehrsentwicklung verbraucht. In der Schweiz ist nachhaltige Entwicklung bereits ein festgeschriebenes Staatsziel: Die Verfassung verpflichtet Bund, Kantone und Gemeinden gemeinsam zu einem "haushälterischen" Umgang mit dem Boden.

Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt "scobel - Luxusgut Lebensraum". 2050 werden rund 70 Prozent der Weltbevölkerung in städtischen Räumen leben, so neue Schätzungen der Vereinten Nationen. In den Megacitys Asiens, Nordamerikas und den Großstädten Europas wird Wohnraum knapp und teuer. Naturbelassene Lebensräume werden rar. Das Gros der städtischen Bevölkerung wird nicht in den großzügigen Vierteln der Privilegierten leben, sondern auf engstem Raum und in sozialer Isolation. Gert Scobel spricht mit seinen Gästen darüber, warum uns Städte krank machen, was man dagegen tun kann und welche Konzepte die Politik hat. Zu Gast sind: Mazda Adli, Psychiater und Stressforscher von der Charité Berlin, Matthias Sauerbruch, Architekt und Stadtplaner, sowie Martina Löw, Soziologin und Professorin für Architektur- und Planungssoziologie.

"Wissenschaft am Donnerstag": In 3sat steht der Donnerstagabend im Zeichen der Wissenschaft. Um jeweils 20.15 Uhr beleuchtet eine Dokumentation relevante Fragen aus Natur- und Geisteswissenschaften, Kultur und Technik. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen zum Thema.

