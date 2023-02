Nachrichten AUF1 vom 22. Februar 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Ukraine-Krieg: Für Europa kann es keine Wahl zwischen Putin und Biden geben!

+ Weder Gas noch Atomkraft: Laut Experten wird der nächste Winter brutal

+ Sprachverbrechen Genderei: Der Widerstand nimmt ständig zu

+ Spendenbetrug in Ludwigshafen: Geld floss an Familie von Messermörder

+ Beate Bahner: „Bei der Impfstoffzulassung wurde vertuscht und betrogen“

+ Offene LGBTQ-Propaganda in österreichischem Schulheftchen

+ „Petzl bricht auf AUF1“: Neue Sendung von Sabine Petzl will Kindern eine Stimme geben

+ Buchtipp der Woche: „Letzte Tage“ von Gerd Reuther

Kurzmeldungen:

+ Kulturbereicherung: 5-jähriges Mädchen in Berlin von Türken erstochen

+ Verbaldurchfall: Standard-Redakteur beschimpft Friedens-Aktivisten

+ Wegen Corona und Multikulti: 2.000 Euro Selbstbehalt für Kassenpatienten gefordert

+ Schmierentheater: Biden-Showaufenthalt in der Ukraine

+ Kommt die Wahrheit ans Licht? Bilder vom „Kapitol-Sturm" freigegeben

Quelle: AUF1